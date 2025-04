Rabobank voor de rechter om mogelijk overtreden antiwitwaswet

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) dagvaardt de Rabobank op verdenking van jarenlange overtredingen van de wet die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. De bank heeft volgens het OM lange tijd te weinig gedaan aan klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

Rabobank werd in 2022 als verdachte aangemerkt. De bank zegt dat gesprekken over een schikking met het OM geen resultaat hebben gehad, door een "dusdanig verschil van inzicht over zo'n afdoening".