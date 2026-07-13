Beurs omlaag na geweld Midden-Oosten, AkzoNobel grootste stijger

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurzen in Europa zijn maandag overwegend lager aan een nieuwe handelsweek begonnen. Het opgelaaide geweld tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten drukte de stemming. Beide landen voerden dit weekend nieuwe aanvallen uit en gaven tegenstrijdige verklaringen af over de vraag of de Straat van Hormuz open is voor de scheepvaart.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 1080,62 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 1068,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent.

AkzoNobel was de grootste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak en steeg 3,7 procent. Het verfconcern bevestigde dat het een bod heeft ontvangen van het Japanse Nippon Paint voor zijn consumententak. Het bestuur blijft echter voorstander van een fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het bod op Akzo's verftak is volgens het bedrijf bovendien een "aanzienlijke onderwaardering" van het bedrijfsonderdeel, heeft AkzoNobel kenbaar gemaakt aan Nippon.