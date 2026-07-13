ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurs omlaag na geweld Midden-Oosten, AkzoNobel grootste stijger

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 9:14
anp130726057 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurzen in Europa zijn maandag overwegend lager aan een nieuwe handelsweek begonnen. Het opgelaaide geweld tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten drukte de stemming. Beide landen voerden dit weekend nieuwe aanvallen uit en gaven tegenstrijdige verklaringen af over de vraag of de Straat van Hormuz open is voor de scheepvaart.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 1080,62 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 1068,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent.
AkzoNobel was de grootste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak en steeg 3,7 procent. Het verfconcern bevestigde dat het een bod heeft ontvangen van het Japanse Nippon Paint voor zijn consumententak. Het bestuur blijft echter voorstander van een fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het bod op Akzo's verftak is volgens het bedrijf bovendien een "aanzienlijke onderwaardering" van het bedrijfsonderdeel, heeft AkzoNobel kenbaar gemaakt aan Nippon.
loading

POPULAIR NIEUWS

192329751_m

Wie als AOW’er gaat samenwonen, levert bijna 500 euro per maand in. Samenwoonboete houdt duizenden senioren gevangen in een te grote of ongeschikte woning.

158305867_m

Zo gigantisch duur is het om heen en weer naar Zuid-Frankrijk te rijden

163529693_m

Dit is wat echt slimme mensen gemeen hebben

shutterstock_2746071299

Koffie blijkt verrassende bondgenoot voor de lever – zelfs zonder cafeïne

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

shutterstock_2501384995

Waar is het leven het fijnst?

Loading