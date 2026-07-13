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Spanje haalt Luxemburg in als goedkoopste tankland, meldt ANWB

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 9:24
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DEN HAAG (ANP) - Nederlanders die deze zomer met de auto op vakantie binnen Europa gaan, kunnen het voordeligst tanken of laden in Spanje. Het land heeft Luxemburg ingehaald als het goedkoopste Europese tankland, meldt de ANWB.
De ANWB onderzocht de actuele benzine-, diesel- en laadprijzen in Nederland en de acht populairste vakantielanden, waaronder België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Langs veel Europese snelwegen kost een liter brandstof nog altijd meer dan 2 euro, aldus de ANWB. De brandstofprijzen blijven relatief hoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten.
Langs veel Spaanse snelwegen kost een liter benzine of diesel allebei ongeveer 1,65 euro, berekende de ANWB. Op andere tankstations in het land dalen de prijzen tot onder de 1,50 euro. In Luxemburg liggen de prijzen op 1,65 euro voor benzine en 1,61 euro voor diesel.
Snelladen kost in Spanje gemiddeld 60 cent per kilowattuur. In Luxemburg kost dit 67 cent. Italië is met 88 cent per kilowattuur het duurst.
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