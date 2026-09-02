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Beursgraadmeters Wall Street herstellen iets na verliesreeks

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 22:23
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NEW YORK (ANP) - Wall Street heeft woensdag wat terrein teruggewonnen na een verliesreeks van drie dagen. Beleggers gingen volgens kenners op koopjesjacht. Door de verliezen van de afgelopen dagen leken sommige aandelen opeens aantrekkelijk geprijsd. De koerswinsten werden wel enigszins getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt.
Die verkoopgolf wordt onder meer gevoed door de torenhoge Amerikaanse staatsschuld, in combinatie met oplopende spanningen in het Midden-Oosten die de energieprijzen opjagen.
De Dow-Jonesindex steeg 0,6 procent tot 53.061,95 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent omhoog naar 7666,60 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,5 procent, op 26.217,83 punten.
De olieprijzen gingen eveneens weer verder omhoog. Door nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran is de hoop op een terugkeer naar de onderhandelingstafel vervaagd. Daardoor zijn de zorgen over de inflatie de laatste dagen ook weer opgelopen. Voor centrale banken kan dit komende tijd aanleiding zijn om nieuwe renteverhogingen door te voeren.
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