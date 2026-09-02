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Buitenlandse bedrijven tekenen oliedeals in Venezuela

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 21:56
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CARACAS (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven hebben woensdag in Caracas handtekeningen gezet onder grote projectuitbreidingen om de olieproductie in Venezuela op te krikken. Ze willen er komende jaren veel geld investeren. Chevron heeft zelfs meer dan 7 miljard dollar toegezegd.
De akkoorden staan los van een recent aangekondigde deal tussen Caracas en Washington, die de Verenigde Staten toegang geeft tot zeventien olievelden. Toch kan dit niet losgezien worden van de Amerikaanse inspanningen die begonnen met de aanval op Venezuela in januari, waarbij president Nicolás Maduro gevangen werd genomen.
Bij de ondertekeningsceremonie was naast interim-president Delcy Rodriguez ook de Amerikaanse energieminister Chris Wright aanwezig. "We proberen te werken op wat ik 'Trump-tempo' noem", zei hij. "President Trump wilde geen klein duwtje of een trage, positieve koerswijziging. Hij wilde een zo snel mogelijke transformatie van Venezuela zien."
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