Beurshandelaren krijgen celstraf voor handel met voorkennis

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Twee beurshandelaren uit Genève hebben gevangenisstraffen gekregen voor handel met voorkennis, oordeelde een rechtbank in Parijs. Ze speelden een belangrijke rol in een geheim netwerk, dat ongeveer 20 miljoen euro verdiende met vertrouwelijke informatie. Die voorkennis kwam van een voormalige bankier van de Franse bank Société Générale en ging over een geheime miljardenfusie.

Lucien Selce en Alexis Kuperfis werden veroordeeld tot respectievelijk drie jaar en een jaar gevangenisstraf en kregen samen 43 miljoen euro aan boetes opgelegd. De rechter vaardigde een arrestatiebevel uit tegen het duo, dat afwezig was bij de uitspraak.

Selce (63) en Kuperfis (45) verdienden aan de tip over de plannen van de Franse gasproducent Air Liquide om het Amerikaanse Airgas over te nemen. De informatie zou eind 2015 zijn gedeeld met het duo door de voormalige bankier en via een tussenpersoon. Daarbij werd gebruikgemaakt van prepaid mobiele telefoons die de politie heeft afgetapt.