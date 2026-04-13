GL-PvdA mag van Kiesraad Progressief Nederland heten

door anp
maandag, 13 april 2026 om 18:02
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA staat voortaan als Progressief Nederland (PRO) in de registers voor landelijke en Europese verkiezingen. De Kiesraad heeft geoordeeld dat de nieuwe naam van de fusiepartij voldoet aan de eisen. Dat betekent dat bij nieuwe verkiezingen Progressief Nederland op het stembiljet staat. Ook het nieuwe logo is geregistreerd.
Een van de eisen van de Kiesraad is dat een naam geen verwarring veroorzaakt door "geheel of in hoofdzaak" op die van een andere politieke partij te lijken. ProVeenendaal liet eerder weten contact te hebben met andere partijen met een soortgelijke naam en gaf aan dat niemand "echt blij" was met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De lokale partij meldde toen formeel bezwaar te kunnen maken vanaf het moment dat PRO is ingeschreven bij de Kiesraad.
