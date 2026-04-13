Iran waarschuwt voor escalatie energiecrisis door blokkade VS

TEHERAN (ANP/RTR) - Volgens het Iraanse ministerie van Defensie dreigt de energiecrisis in de wereld te escaleren door de Amerikaanse blokkade van de zeeën rond Iran. Een woordvoerder stelt dat de Amerikaanse president Donald Trump de energiemarkten nog minder stabiel maakt dan die al waren.

Iran laat al wekenlang zeer weinig schepen door de Straat van Hormuz, waar een groot deel van de wereldwijd geproduceerde olie doorheen moet. Trump eiste een volledige heropening, maar toen die uitbleef, besloot hij zelf ook de wateren bij Iran te blokkeren.

De Amerikaanse nieuwszender CBS News bericht dat sinds het instellen van de blokkade zeker twee schepen bij de Straat van Hormuz zijn omgedraaid. Het is niet duidelijk of die zijn weggestuurd door de Amerikanen of dat ze uit eigen beweging wegvaren.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) stelt ook dat een verlenging of uitbreiding van de crisis in de Straat van Hormuz kan leiden tot een voedselramp. Voedselproducenten zijn niet alleen afhankelijk van brandstoffen om hun machines te laten werken, maar ook van kunstmest. Veel van dat middel komt ook uit de landen rond de Perzische Golf.