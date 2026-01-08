Beurskoers Groenlandse bank fors omhoog door speculatie over VS

KOPENHAGEN (ANP) - De beurskoers van de Groenlandse bank GrønlandsBANKEN is de eerste dagen van dit jaar met meer dan 36 procent gestegen op de beurs in Kopenhagen. Beleggers lijken erop voor te sorteren dat de Verenigde Staten weleens veel investeringen kunnen gaan doen in de Groenlandse economie.

Volgens beleggingsanalist Per Hansen van het handelsplatform Nordnet heeft de forse koerswinst alles te maken met de Amerikaanse president Donald Trump. Hansen acht het onwaarschijnlijk dat de Amerikanen daadwerkelijk Groenland zullen overnemen, zoals Trump heeft gedreigd. Maar ook een grotere Amerikaanse inmenging zou de economie van het tot Denemarken behorende eiland een boost kunnen geven, zei Hansen tegen de Deense beleggerswebsite euroinvestor.

Toch houdt de kenner nog een slag om de arm. Het zou volgens hem ook kunnen dat het aandeel de laatste dagen vooral bij speculanten in trek is. Zij hopen dan dat nieuwsberichten uit de VS komende tijd voor meer kopers van het aandeel zullen zorgen, waardoor hun belegging dus meer waard wordt.