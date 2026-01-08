ECONOMIE
Volkswagen legt productie in Duitse fabriek stil vanwege storm

Economie
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 18:51
EMDEN (ANP/RTR) - Volkswagen legt vrijdag de productie in zijn fabriek in het Noord-Duitse Emden stil omdat er storm op komst is. Dit laat een woordvoerder weten, nadat een regionale krant erover berichtte.
In Emden, niet ver van Groningen, produceert Volkswagen de modellen ID.4 en ID.7. Andere Duitse fabrieken, waaronder die in Wolfsburg, zullen "zoals de zaken er nu voorstaan" normaal blijven draaien, zegt de woordvoerder. Twee fabrieken in Osnabrück en Zwickau blijven deze week overigens gesloten vanwege de kerstvakantie.
Weerdiensten in Europa hebben gewaarschuwd voor de storm, die in Duitsland Elli wordt genoemd. In het land wordt ook meer sneeuw verwacht. In delen van Duitsland blijven scholen vrijdag dicht vanwege de sneeuw, net als donderdag.
In het noorden van Nederland geldt vrijdag code oranje vanwege gladheid door sneeuw. In combinatie met de harde wind kunnen sneeuwduinen ontstaan, waarschuwt het KNMI.
