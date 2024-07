Gewilde peperdure tassen stuwen verkopen modebedrijf Hermès

PARIJS (ANP) - Modebedrijf Hermès, vooral bekend van de Birkin- en Kelly-handtassen, slaagt er anders dan rivalen in de luxewereld nog wel in om de verkopen op te voeren. Daarmee houdt de Franse onderneming zich goed staande, terwijl de verkopen bij Louis Vuitton-eigenaar LVMH en Gucci-moederbedrijf Kering de laatste tijd zijn ingezakt.

Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen klom de omzet van Hermès afgelopen kwartaal ruim 13 procent. Met uitzondering van de regio China gingen de verkopen in alle regio's in de wereld sterk omhoog. In de eerste zes maanden van het jaar ging geschoond voor onder meer belastingen daarnaast 7 procent meer winst in de boeken.

Volgens deskundigen van persbureau Bloomberg zijn de goede cijfers waarschijnlijk te danken aan de lange wachtlijsten voor de meest begeerde tassen van Hermès. Die tassen kosten bij het bedrijf minstens 10.000 dollar. Hermès merkt wel een zwakkere vraag naar betaalbaardere artikelen, zoals zijden sjaals.

LVMH, het luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy en Tiffany & Co, meldde eerder deze week juist minder winst te hebben behaald. Mede door de onzekere internationale en economische omstandigheden gaven rijke consumenten minder uit aan onder meer de dure handtassen van het bedrijf. Bij Kering, eigenaar van Gucci, daalde de omzet zelfs flink.