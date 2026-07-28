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Beurswaarde Apple doorbreekt grens van 5 biljoen dollar

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 16:04
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De beurswaarde van techconcern Apple is dinsdag voor het eerst de grens van 5 biljoen dollar gepasseerd. Alleen chipconcern Nvidia wist eerder zo'n hoge beurswaarde te bereiken. Apple haalde Nvidia enkele weken geleden echter al in als waardevolste bedrijf ter wereld.
Aandelen Apple gingen dinsdag aan het begin van de handel met 1,8 procent omhoog tot 342,89 dollar. Als het aandeel de handelsdag afsluit boven 340,43 dollar, blijft Apple boven de grens van 5 biljoen dollar.
Nvidia klom half mei tot een recordwaarde van 5,7 biljoen dollar, maar heeft sindsdien ongeveer 1 biljoen dollar aan beurswaarde verloren. Het Amerikaanse chipbedrijf was sinds bijna een jaar het meest waard op de beurs door de grote vraag naar toepassingen voor kunstmatige intelligentie, maar inmiddels kijken beleggers breder naar de toegevoegde waarde van AI. Nvidia verliest daardoor wat terrein.
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