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Rijkswaterstaat: neerslagtekort in Nederland verder toegenomen

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 15:43
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DEN HAAG (ANP) - Ondanks de lichte neerslag van afgelopen week en de gebruikelijke temperatuur voor eind juli, is het neerslagtekort in Nederland verder toegenomen. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode van het jaar, blijkt uit de nieuwste droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Ook zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag.
In grote delen van het land hebben de natuur en de landbouw last van de droogte. Gewassen groeien minder goed en er kan schade ontstaan. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de gevolgen van de droogte groot. Gebieden die niet afhankelijk zijn van grondwater ervaren minder problemen, zoals Flevoland en Friesland.
Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer gevolgen. De afvoer van de Rijn daalt verder, waardoor de al geringe vaardiepte op de Rijntakken langzaam verder afneemt. De kwaliteit van het water wordt ook slechter, wat kan leiden tot blauwalg en vissterfte.
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