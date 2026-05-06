Zangeres Lenny Kuhr genomineerd voor de Pim Fortuyn Prijs

Zangeres Lenny Kuhr en columnist Martin Sommer zijn met drie anderen genomineerd voor de Pim Fortuyn Prijs. Dat heeft jurylid en JA21-voorman Joost Eerdmans woensdag bekendgemaakt op de 24e sterfdag van de naamgever van de prijs. Het is de twaalfde keer dat de prijs voor opiniemakers, bestuurders of politici die volgens de organisatie strijden voor het vrije woord, wordt uitgereikt.

Lenny Kuhr is genomineerd omdat ze "als Joodse vrouw met familie in Israël" weigert zich te laten intimideren en blijft waarschuwen voor groeiend antisemitisme, zegt de organisatie. "In 2024 werd ze tijdens een optreden in Waalwijk geconfronteerd met protesten, waarbij activisten haar optreden verstoorden en haar aanspraken op gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Daarbij werd zij ook uitgescholden."

Columnist Martin Sommer uitte in de Volkskrant "op een gefundeerde wijze kritiek op het immigratiebeleid of het overheidsbeleid op andere terreinen". Volgens de organisatie werd hij juist daarom in die krant veel gelezen. Nu schrijft hij columns voor EW Magazine.

De andere kanshebbers zijn schrijver en theatermaker Michiel Lieuwma, politiek cartoonist Cortés en schrijver Keyvan Shahbazi.

Lieuwma pakt in zijn podcast Boze Geesten-Open Geesten onderwerpen op waar het debat ontbreekt of wordt versimpeld. Hij laat zien "hoe morele stellingname feitelijke onderbouwing verdringt en afwijkende opvattingen worden weggezet" en stelt "vragen die anderen laten liggen".

Cortés is "huiscartoonist" van GeenStijl en tekent "scherpe en controversiële spotprenten" over de multiculturele samenleving, politieke kwesties en mediavrijheid.

De Iraans-Nederlandse Shahbazi was vorig jaar ook genomineerd. Hij is nu opnieuw kanshebber, zegt Eerdmans, omdat hij "door de actualiteit rond Iran weer veel in beeld is geweest en afgelopen jaar veel heeft gepubliceerd". Shahbazi is "een scherpe opiniemaker, die in de geest van Pim Fortuyn de politieke islam en multiculturele ideologie kritiseert." De schrijver is bestuurslid van het Comité Iran Vrij en "zet zich ondanks ernstig gevaar voor zijn leven in voor een seculier en democratisch Iran".

Vorig jaar ging de Pim Fortuyn Prijs, een wisselbeker, naar oud-PvdA-minister en Telegraaf-columnist Ronald Plasterk. De jury bestaat, naast Eerdmans, uit voorzitter Simon Fortuyn, hoogleraar Afshin Ellian en psychiater Esther van Fenema.

Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten in Hilversum, kort voor de Tweede Kamerverkiezingen waaraan hij zou meedoen.