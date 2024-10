Beursweek weer in teken van flinke stroom bedrijfsresultaten

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers krijgen in de nieuwe beursweek weer een hoop bedrijfsresultaten te verwerken. Van de beursgenoteerde bedrijven op het Damrak openen onder meer Philips, Shell, ING en Universal Music Group (UMG) de boeken. Uit de Verenigde Staten komen er cijfers van Apple en Meta.

Philips trapt de drukke beursweek op maandag voor het openen van de beurs af met resultaten over het derde kwartaal. Beleggers blijven letten op nieuws over de slaapapneu-affaire. Het zorgtechnologieconcern zag de orders in het tweede kwartaal voor het eerst in acht kwartalen weer stijgen, nadat het bedrijf de problemen met zijn apparaten tegen slaapapneu grotendeels achter zich heeft gelaten. Philips ontvangt bovendien ruim een half miljard euro van zijn verzekeraars na de afwikkeling van het schandaal, waarvan nog 389 miljoen euro in de tweede helft van het jaar verwacht wordt, werd eerder bekend.

Op donderdag zijn de ogen gericht op de resultaten van onder meer olie- en gasconcern Shell, bankconcern ING, voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich en UMG. ING had in het tweede kwartaal nog bijna een vijfde minder winst in de boeken gezet, onder meer doordat de rente-inkomsten van de bank omlaag gingen.

Volkswagen

Ook het Duitse Volkswagen opent komende week de boeken. De autobouwer heeft last van een zwakkere markt. Naast een afnemende vraag uit China kampen Volkswagen en branchegenoten met een tegenvallende verkoop van elektrische auto's. Eind september waarschuwde het concern beleggers nog dat de omzet en winstgevendheid dit jaar lager uitvallen. Het bedrijf zinspeelde ook op fabriekssluitingen in Duitsland, de eerste in de geschiedenis van het autoconcern.

In de VS kijken beleggers uit naar cijfers van de technologieconcerns Apple en Meta. Apple behaalde een kwartaal eerder een hogere omzet dan een jaar eerder, ondanks dat de verkoop van iPhones in China zwak was. Deze maand werd nog bekend dat de nieuwe iPhone 16, die in september werd gepresenteerd, juist beter verkoopt in het Aziatische land dan het voorgaande model.

Overigens gaan de markten op Wall Street deze week een uur eerder open en dicht dan normaal door het ingaan van de wintertijd in Europa. Volgend weekend gaat ook in de VS de wintertijd in.