Dode en tientallen gewonden door incident met truck in Israël

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - Door het incident met een truck bij een bushalte in Israël eerder op zondag is een persoon overleden. Dit meldt Ichilov Medical Center, het ziekenhuis waar het slachtoffer naartoe was gebracht. Eerder werden er al tientallen gewonden naar omliggende ziekenhuizen gebracht, onder wie een aantal zwaargewonden. Volgens de Israëlische politie gaat het in totaal om veertig gewonden.

De truck reed op zondag ten noorden van Tel Aviv in op een bushalte. De politie meldt dat het incident wordt onderzocht en dat het vermoedelijk om een terreuraanslag gaat. De chauffeur van de truck werd doodgeschoten door gewapende burgers.