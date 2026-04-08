ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: VS zullen helpen bij verkeersafwikkeling in Straat Hormuz

Samenleving
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 7:43
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zullen helpen bij de verkeersafwikkeling in de Straat van Hormuz. Dat kondigde de Amerikaanse president Donald Trump rond middernacht (lokale tijd) aan op Truth Social.
"Er zal sprake zijn van veel positieve activiteit!" schreef Trump ook. "Er zal grof geld worden verdiend. Iran kan beginnen met het wederopbouwproces."
Trumps boodschap bevatte ook een raadselachtige zin. "We zullen allerlei soorten goederen inladen en gewoon wat 'rondhangen' om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt."
Onderdeel van het twee weken lange staakt-het-vuren tussen de VS en Iran is dat Teheran heeft toegezegd de Straat van Hormuz weer te openen. Iran sloot de zeestraat - een belangrijke doorvoerroute voor olie uit het Midden-Oosten - af nadat Israël en de VS eind februari waren begonnen met aanvallen op het land.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading