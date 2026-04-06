Beurzen Azië omhoog na bericht over mogelijke wapenstilstand Iran

Economie
door anp
maandag, 06 april 2026 om 8:46
TOKIO (ANP) - Op de aandelenbeurzen van Japan en Zuid-Korea gingen de graadmeters maandag omhoog. Beleggers trokken zich op aan een bericht van nieuwssite Axios over gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran.
De landen zouden samen met bemiddelaars spreken over de voorwaarden voor een mogelijk staakt-het-vuren van 45 dagen. Daardoor was in de Aziatische beurshandel sprake van lichte hoop dat de strijd in het Midden-Oosten binnenkort wellicht voorbij kan zijn.
De Nikkei-index in Tokio en de Kospi in Seoul stegen elk rond de 1 procent. Op de Europese beurzen wordt maandag niet gehandeld vanwege Tweede Paasdag. De Amerikaanse beurshandel hervat later op maandag wel weer na een lang paasweekend. Zowel de Europese beurzen als Wall Street bleven op Goede Vrijdag gesloten.
Op de oliemarkten was maandagochtend sprake van een gemengd beeld. Amerikaanse olie ging iets in prijs omlaag. Brent-olie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, werd wel iets duurder.
