Waarom je voor de lente nu niet in Málaga maar in Maastricht moet zijn

Voor wie de lente
zoekt, hoeft niet naar Málaga maar gewoon naar Maastricht te kijken. Terwijl delen van Zuid-Spanje onder wolken en buien schuilgaan, tikt het kwik in Nederland begin maart onverwacht de 16 tot bijna 18 graden aan, met volop zon en volle terrassen. Dat is zes tot acht graden boven wat normaal is voor de tijd van het jaar.
Meteorologen
spreken van een uitzonderlijk zachte eerste maartweek, met dagrecords in Ukkel en in De Bilt. In België werd op 4 maart 18,3 graden gemeten, terwijl in grote delen van Spanje de middagtemperaturen schommelen tussen 6 en 16 graden, vaak met enkele regendagen. De zachte lucht komt ironisch genoeg uit het Middellandse Zeegebied zelf, maar belandt dankzij een zuidelijke stroming boven de Lage Landen.
Nederland warmer dan Zuid-Spanje
Begin maart liggen de middagtemperaturen in Nederland rond 15 tot 17 graden, lokaal zelfs richting 18 graden. In Spanje wordt voor maart gemiddeld 6 tot 16 graden opgegeven, met 3 tot 8 regendagen, terwijl Sevilla tussen 8 en 19 graden uitkomt, maar ook daar zijn grijze, frisse dagen geen uitzondering. Wie dus dit weekend de lente wil voelen, heeft aan een treinrit naar het zuiden van Nederland meer dan aan een vlucht naar Sevilla
Het voelt alsof de seizoenen op drift zijn geraakt. Meteorologen wijzen erop dat zulke vroege lentedagen geen unicum meer zijn: de gemiddelde lentetemperatuur in onze regio stijgt al decennia gestaag, waardoor records steeds vaker sneuvelen. Tegelijkertijd blijft het contrast groot tussen dag en nacht: onder een heldere hemel kan het ’s ochtends nog nauwelijks boven het vriespunt
zijn, ook al zit je ’s middags in T-shirt op het terras.
Wie nu zijn tickets naar de zon in Zuid-Spanje bekijkt, ontdekt dus een paradox: de ‘zekere’ zon is daar wisselvallig, terwijl Nederland en België genieten van quasi-voorjaarsweer met 15 tot 18 graden en vooral droge dagen. Maar weerman David Dehenauw
tempert het enthousiasme: de lente klopt wel aan de deur, zegt hij, maar ze is nog niet definitief binnen – een winterse terugslag in maart of zelfs april blijft mogelijk.