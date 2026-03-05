Waarom je voor de lente nu niet in Málaga maar in Maastricht moet zijn

Nederland warmer dan Zuid-Spanje

Begin maart liggen de middagtemperaturen in Nederland rond 15 tot 17 graden, lokaal zelfs richting 18 graden. In Spanje wordt voor maart gemiddeld 6 tot 16 graden opgegeven, met 3 tot 8 regendagen, terwijl Sevilla tussen 8 en 19 graden uitkomt, maar ook daar zijn grijze, frisse dagen geen uitzondering. Wie dus dit weekend de lente wil voelen, heeft aan een treinrit naar het zuiden van Nederland meer dan aan een vlucht naar Sevilla