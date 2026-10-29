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Beurzen in Europa op winst na rentepauze ECB en kwartaalcijfers

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met een winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa waren plussen te zien op de koersenborden, nadat de Europese Centrale Bank de rente gelijk had gehouden en centralebankpresident Christine Lagarde haar vroegtijdige vertrek had aangekondigd. Beleggers verwerkten daarnaast de kwartaalcijfers van veel aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven.
De AEX-index steeg 0,6 procent tot 1142,24 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1097,31 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 1,3 procent.
Lagarde zei in de persconferentie na het rentebesluit dat de ECB nog weinig signalen ziet dat hogere energieprijzen doorwerken in het duurder worden van andere producten. Hoewel ze niet wilde vooruitlopen op het volgende rentebesluit, is de verwachting alom dat de ECB de leenkosten dan zal verhogen. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat beleidsmakers bij de centrale bank bereid zijn om zo'n stap te zetten.
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