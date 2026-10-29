PO-Raad verbaasd over gewenst verbod op generatieve AI

DEN HAAG (ANP) - De koepelorganisatie voor het primair onderwijs (PO-Raad) snapt de zorgen van politici over generatieve AI voor leerlingen op basisscholen, maar is verrast door een Kamermeerderheid voor een totaalverbod. Volgens een woordvoerder komt de beslissing "uit de lucht vallen".

De PO-Raad merkt op dat uit onderzoek blijkt dat veelvuldig gebruik van generatieve AI door leerlingen lijkt te zorgen voor een daling in het "leerrendement". De koepel zegt dat het "boven alles ontzettend belangrijk is dat leerlingen leren hoe je een bron analyseert en zelf kritisch kan nadenken".

De organisatie wil graag goede afspraken maken met het ministerie en experts, want "dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk". De PO-Raad wijst er daarbij op dat leerlingen buiten de schoolmuren wel in aanraking komen met AI. Daarom is het volgens de koepel belangrijk dat leraren hun leerlingen "alert kunnen maken op valkuilen". Ook wijst de koepel op mogelijkheden in educatieve AI.

PROO

De aangenomen Kamermotie sluit niet uit dat leerlingen op de basisschool over AI leren, ook als ze het zelf niet mogen gebruiken.

De PO-Raad noemt het "moeilijk" in te schatten hoeveel er op dit moment door basisschoolleerlingen gebruik wordt gemaakt van generatieve AI. Wel zijn er signalen dat AI "vanaf groep vijf zijn intrede doet". Exacte cijfers heeft de koepel echter niet.

Bij scholenkoepel PROO, met 21 openbare scholen in de omgeving van Leiden, konden leerlingen al niet bij websites met generatieve AI. "Wij hebben een eigen netwerk. Daarop is alle toegang voor zowel leerlingen als docenten tot dit soort AI afgesloten. Voor leerlingen is dat vooral om ze te beschermen; voor docenten hebben we een eigen AI-toepassing ontwikkeld", laat een woordvoerder weten.