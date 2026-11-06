Beurzen in Japan en Zuid-Korea hard onderuit door AI-uitverkoop

TOKIO/SEOUL (ANP) - De beurzen in Japan en Zuid-Korea gingen vrijdag opnieuw hard onderuit. Vooral tech- en chipbedrijven werden van de hand gedaan na de verkoopgolf onder AI-gerelateerde aandelen op Wall Street. Beleggers vrezen dat de Democraten, na de grote overwinning bij de Amerikaanse congresverkiezingen, de regelgeving voor de AI-sector fors zullen aanscherpen. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de opmars van kunstmatige intelligentie (AI), waar bedrijven miljarden in hebben geïnvesteerd.

De Nikkei in Tokio raakte vrijdagochtend ruim 6 procent aan waarde kwijt. De Japanse hoofdindex staat daarmee ruim 20 procent onder het hoogtepunt van juni dit jaar. Grote Japanse chipbedrijven als Advantest, Tokyo Electron en Kioxia kelderden tot 10 procent. De Kospi in Seoul zakte bijna 5 procent. De handel op de Zuid-Koreaanse beurs werd eerder op de ochtend stilgelegd na een koersval van ruim 8 procent. Chipfabrikanten Samsung en SK Hynix verloren tot 9 procent.