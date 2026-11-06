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Weeronline: Eerste lokale vorst van het najaar gemeten

Samenleving
door anp
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HOUTEN (ANP) - In het zuiden van Nederland daalde de temperatuur in de nacht van donderdag op vrijdag tot onder nul, en daarmee is het de eerste lokale vorstdag van het najaar. Dat gebeurde volgens Weeronline op plekken in Brabant, Limburg en delen van Zeeland. De eerste vorst is later dan gebruikelijk: tussen 1996 en 2025 vond de eerste lokale vorstdag plaats rond 25 oktober.
Het is de eerste keer sinds 15 mei dit jaar dat het weer vroor. In Eindhoven was het op 1,5 meter hoogte -0,3 graden en in Deelen -0,5. Om van een echte vorstdag te spreken, moet het vriezen op die waarneemhoogte.
De eerste vorst aan de grond werd op 25 september al genoteerd. De temperatuur daalde toen in Twente bij de grassprietjes al tot onder nul. Het werd -0,4 graden.
Het is nog geen landelijke vorstdag, dan moet het in De Bilt vriezen.
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