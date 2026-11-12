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Beurzen in New York dalen na vertrek Nvidia-topman

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met bescheiden verliezen gesloten, waarbij techaandelen het hardst daalden. De handel stond in het teken van de crisis bij Nvidia, 's werelds belangrijkste verkoper van AI-chips. Topman Jensen Huang moest vertrekken nadat meerdere affaires van hem aan het licht waren gekomen, onder andere met een vrouw die ervan wordt verdacht een Chinese spion te zijn.
De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq zakte 0,4 procent tot 25.366,09 punten. De brede S&P 500 verloor een kleine 0,4 procent tot 7592,40 punten en de Dow-Jonesindex ging met hetzelfde percentage omlaag tot 52.297,09 punten.
Nvidia daalde ruim 4 procent, na eerder op de dag op een veel groter verlies te hebben gestaan. Huang was als topman van Nvidia een belangrijke spil in de groei van de AI-sector. De chipmaker werd onder zijn leiding ook een belangrijke investeerder in bedrijven die AI-datacenters willen uitbouwen. Mede daardoor lijkt zijn vertrek bij Nvidia te drukken op de bredere techsector.
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