Beurzen in New York openen dag na opluchtingsrally licht lager

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan een nieuwe handelssessie begonnen. Daags na een opluchtingsrally dankzij de aankondiging van een staakt-het-vuren door Iran, de Verenigde Staten en Israël nemen de twijfels over het bestand toe.

De Dow-Jonesindex zakte 0,3 procent tot 47.767 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 6775 punten en techbeurs Nasdaq verloor ook 0,1 procent tot 22.613 punten.

De graadmeters boekten woensdag nog winsten tot ruim 3 procent. Toen waren beleggers vooral opgelucht dat het conflict in het Midden-Oosten niet verder leek te escaleren. Teheran waarschuwde diezelfde dag al dat volgens Iran voorwaarden voor het bestand waren geschonden. Israël voerde woensdag ook een grote aanval in Libanon uit, wat volgens Iran ook tegen de afspraken over een wapenstilstand ingaat. Tegelijkertijd lijkt de scheepvaart via de voor fossiele brandstoffen belangrijke Straat van Hormuz nog steeds niet te zijn hervat.