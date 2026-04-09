Brussel wil soepelere regels methaanuitstoot voor energie-import

BRUSSEL (ANP) - Brussel is van plan de regels rondom methaanuitstoot bij de import van fossiele brandstoffen te versoepelen. Dat meldt de Financial Times (FT) op basis van uitspraken van een hoge ambtenaar rondom energiebeleid van de Europese Commissie.

Olie- en gasbedrijven moeten de methaanuitstoot van hun productie in de EU gedetailleerd vastleggen en monitoren. Vanaf 2027 zouden die verplichtingen ook gelden voor import naar de EU.

De versoepeling zou inhouden dat exporterende landen zich alleen voor de totale nationale productie van olie en gas moeten houden aan de regels rondom maximale methaanuitstoot voor de EU. De methaanuitstoot van elke individuele lading hoeft dan niet meer te worden bijgehouden, schrijft de krant.

Opwarming van de aarde

Met de versoepeling hoopt de Commissie de leveringszekerheid tijdens de energiecrisis te waarborgen, stelt de ambtenaar. "Het is nu zeer relevant, maar ook voor de komende vijf en tien jaar en verder", zei ze tegen de krant.

Ook zullen de boetes voor het niet-naleven van de regels minder hoog zijn. Dit om te voorkomen dat "geen lading wordt omgeleid of vertraagd vanwege zorgen over boetes", aldus de ambtenaar tegen de FT. Eerder stond een maximale boete voor omzeiling op 20 procent van de jaaromzet.

Methaan is een broeikasgas en draagt sterk bij aan de opwarming van de aarde. Ongeveer een derde van de wereldwijde methaanuitstoot komt volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) door de productie van fossiele brandstoffen. Die industrie doet maar weinig om de uitstoot terug te dringen, zei het Internationaal Energieagentschap (IEA) vorig jaar.