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Beurzen in New York openen hoger na zwak Amerikaans banenrapport

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 15:55
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NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn donderdag met winsten begonnen. Beleggers reageerden op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Volgens dat rapport zijn er in de grootste economie ter wereld in juni 57.000 banen bijgekomen. Dat was veel minder dan verwacht.
Uit de cijfers van de overheid kwam ook naar voren dat de banengroei in de voorgaande twee maanden minder sterk was dan eerder berekend. De werkloosheid daalde licht naar 4,2 procent.
De werkgelegenheid in de VS speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de inflatie te bestrijden door de leenkosten te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente niet te sterk te laten stijgen.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 52.568 punten. De brede S&P 500-index steeg ook 0,4 procent tot 7515 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 26.101 punten.
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