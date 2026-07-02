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Tesla voert autoverkopen weer op na jaar vol controverses

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 15:56
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AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Tesla heeft in het tweede kwartaal een kwart meer auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee toont de fabrikant van elektrische auto's, geleid door Elon Musk, herstel na een forse daling van de verkopen vorig jaar.
In totaal leverde Tesla 480.126 auto's af, tegenover 384.122 een jaar eerder. Tesla kampte in 2025 onder andere met controverses rond Musk, die veel kritiek kreeg op bijvoorbeeld zijn bezuinigingswerk voor president Donald Trump. Zo ontmantelde hij de Amerikaanse hulporganisatie USAID.
De verkoopcijfers voor april, mei en juni waren beter dan analisten gepeild door persbureau Bloomberg hadden verwacht. Voor Tesla zijn de inkomsten welkom, want het bedrijf wil 25 miljard dollar investeren in de productie van mensachtige robots en autonoom sturende auto's.
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