Beurzen Japan en Zuid-Korea hard omlaag door stijgende olieprijs

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurzen in Tokio en Seoul gingen maandag hard omlaag door de aanhoudende oorlog van de Verenigde Staten en Israël met Iran, die de tweede week is ingegaan. Door de strijd in het olierijke Midden-Oosten zijn de olieprijzen hard gestegen en landen als Japan en Zuid-Korea zijn erg afhankelijk van de import van olie uit de regio.

De Nikkei in Tokio zakte maandagochtend ruim 5 procent en de Kospi in Seoul kelderde meer dan 6 procent. Ook andere Aziatische beurzen verloren terrein. De beurs in Taiwan verloor ruim 4 procent en in Hongkong en Shanghai werden verliezen geleden van respectievelijk 1,7 en 0,6 procent.

De Amerikaanse olieprijs steeg voor het eerst sinds de zomer van 2022 tot boven de 100 dollar per vat en naderde zelfs de 120 dollar per vat. De stijging volgde op het besluit van grote olieproducenten in het Midden-Oosten, waaronder Koeweit, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten, om de olieproductie te verlagen door de sluiting van de Straat van Hormuz.