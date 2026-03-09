FT: G7 gaan praten over vrijgave strategische olievoorraden

LONDEN (ANP) - De ministers van Financiën van de G7 gaan maandag praten over een gezamenlijke vrijgave van strategische olievoorraden. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van bronnen bij de G7. Door de oorlog in het Midden-Oosten en verstoringen van de productie in de regio zijn de olieprijzen zeer hard gestegen. De prijs steeg maandag tot boven de 100 dollar per vat, het hoogste niveau sinds medio 2022.

Door die strategische voorraden vrij te geven zouden de prijzen gedrukt kunnen worden. Volgens Financial Times zijn drie G7-landen voorstander, waaronder de Verenigde Staten. De G7 bestaat verder uit de grote industrielanden Frankrijk, Duitsland, Canada, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Ook de Europese Unie doet mee aan de bijeenkomsten.

De ministers zullen dan een videocall hebben met topman Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Dat bureau speelt een coördinerende rol bij het aanspreken van strategische voorraden.