ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: G7 gaan praten over vrijgave strategische olievoorraden

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 7:33
anp090326036 1
LONDEN (ANP) - De ministers van Financiën van de G7 gaan maandag praten over een gezamenlijke vrijgave van strategische olievoorraden. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van bronnen bij de G7. Door de oorlog in het Midden-Oosten en verstoringen van de productie in de regio zijn de olieprijzen zeer hard gestegen. De prijs steeg maandag tot boven de 100 dollar per vat, het hoogste niveau sinds medio 2022.
Door die strategische voorraden vrij te geven zouden de prijzen gedrukt kunnen worden. Volgens Financial Times zijn drie G7-landen voorstander, waaronder de Verenigde Staten. De G7 bestaat verder uit de grote industrielanden Frankrijk, Duitsland, Canada, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Ook de Europese Unie doet mee aan de bijeenkomsten.
De ministers zullen dan een videocall hebben met topman Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Dat bureau speelt een coördinerende rol bij het aanspreken van strategische voorraden.
loading

POPULAIR NIEUWS

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

gandr-collage (2)

Een prins, een verkrachter en een pedofielenbal in New York

Explosion at the US Embassy in Oslo

Luide knal, opstijgende rook – explosie bij de Amerikaanse ambassade in Oslo.

Loading