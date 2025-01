Beurzen lijken te herstellen na opschudding door DeepSeek

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen lijken dinsdag weer wat te herstellen van de koersverliezen aan het begin van de week. De tech- en chipsector werd flink opgeschud door de onverwacht snelle opmars van de Chinese AI-tool DeepSeek. Die behaalt met minder rekenkracht verrassend goede prestaties, wat gevolgen kan hebben voor de vraag naar halfgeleiders van westerse producenten. Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI leden daardoor forse verliezen op de Amsterdamse beurs.

Op Wall Street kelderde Nvidia, het boegbeeld van de AI-hype in de VS, bijna 17 procent, wat resulteerde in de slechtste beursdag sinds maart 2020 voor het bedrijf. Nvidia zag daarmee bijna 600 miljard dollar aan beurswaarde verdampen. Dat is het grootste waardeverlies voor een Amerikaans bedrijf ooit. Nvidia, dat chips maakt voor AI-toepassingen, is door het optimisme rond de opkomst van AI in de afgelopen vijf jaar wel met 1900 procent gestegen. Nvidia werd daardoor het meest waardevolle bedrijf op Wall Street, maar is inmiddels weer ingehaald door Apple en Microsoft.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin. De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zakte 1,4 procent. De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron gingen verder omlaag door de zorgen over DeepSeek en verloren 11 en 6 procent. Ook techinvesteerder SoftBank, die flink investeert in de Amerikaanse AI-sector, zakte verder weg met een verlies van 5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent. In Shanghai was de beurs gesloten vanwege het Chinees Nieuwjaar.

ING

Op het Damrak liet ING weten een overeenkomst te hebben bereikt over de verkoop van de activiteiten in Rusland aan een in Moskou gevestigde investeerder. Sinds februari 2022 heeft ING geen nieuwe zaken meer gedaan met Russische bedrijven en de activiteiten teruggeschroefd. De verkoop zal naar verwachting leiden tot een boekverlies van ongeveer 400 miljoen euro.

Randstad profiteert mogelijk van een adviesverhoging. De uitzender werd door zakenbank Jefferies op de kooplijst gezet. NSI kwam met cijfers. Het vastgoedbedrijf boekte in 2024 meer winst dan verwacht. Topman Bernd Stahli sprak van "uitstekende operationele resultaten" en stelt optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor 2025.

De euro was 1,0434 dollar waard, tegen 1,0495 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 73,54 dollar. Brentolie klom ook 0,5 procent in prijs, tot 77,47 dollar per vat.