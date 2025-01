Trump weert met richtlijn 'genderideologie' in leger

WASHINGTON (ANP/AFP) - President Donald Trump heeft een presidentiële richtlijn getekend om de strijdkrachten te ontdoen van "de transgenderideologie". Hij heeft eerder al aangekondigd geen transgenders meer in het leger te willen. Volgens hem zijn de strijdkrachten "geïnfecteerd met een radicale genderideologie om activisten tevreden te stellen". Hij vindt dat "veel mentale en fysieke condities niet te verenigen zijn met de militaire dienst".

Volgens Trumps presidentiële richtlijn voor de federale overheden moeten militairen in de eerste plaats gedisciplineerd zijn, ook in de persoonlijke sfeer. "De bewering van een man dat hij een vrouw is en dat hij dan wil dat anderen deze onwaarheid respecteren, is strijdig met de nederigheid en opofferingsgezindheid van een lid van de strijdkrachten", aldus Trump.

De presidentiële richtlijnen zijn gericht op de federale overheden en worden, indien niet juridisch aangevochten, door die overheden uitgevoerd.