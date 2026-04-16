Beurzen New York bouwen recordstanden verder uit

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten gesloten, waarmee verder werd geborduurd op de recordstanden van de brede S&P 500 en de technologiegraadmeter Nasdaq een dag eerder. Beleggers op Wall Street bleven de ontwikkelingen in het Midden-Oosten volgen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een bestand van tien dagen aangekondigd tussen Israël en Libanon. Die wapenstilstand gaat donderdagavond in. Trump zei ook dat Iran bereid zou zijn om af te zien van een kernwapen en dat een deal tussen de VS en Iran "heel dichtbij" is. De vredesgesprekken tussen Washington en Teheran kunnen dit weekend hervat worden in Pakistan. Trump zei dat hij er mogelijk zelf naartoe vliegt om de deal te beklinken.

De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 48.578,72 punten. De S&P 500 klom 0,3 procent tot 7041,28 punten en de Nasdaq won 0,4 procent tot 24.102,70 punten. De S&P 500 werkte maandag al alle koersverliezen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten weg.

Op de oliemarkt bleef er wel onzekerheid over een snelle heropening van de Straat van Hormuz door Iran. Daardoor gingen de olieprijzen weer omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 93,50 dollar en Brentolie klom 3,5 procent tot 98,22 dollar per vat. Oliemaatschappijen zoals ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips profiteerden met winsten tot 2,2 procent.

De aandacht van beleggers ging ook uit naar bedrijfsresultaten. PepsiCo won 2,3 procent. De snack- en drankenfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De fabrikant van Doritos en Lay's zag de verkoop van zoute snacks weer aantrekken na recente prijsverlagingen.

Verfproducent PPG Industries werd ruim 4 procent hoger gezet. De concurrent van AkzoNobel verhoogt de prijzen van zijn producten wereldwijd met maximaal 20 procent door de hogere kosten van grondstoffen, energie en transport door de oorlog in het Midden-Oosten.

Medisch bedrijf Abbott daalde juist 6 procent na een verlaging van de winstverwachting voor dit jaar. Ook de cijfers van vermogensbeheerder en financieel dienstverlener Charles Schwab vielen tegen, want het aandeel zakte 7,6 procent in waarde.