Winst Netflix flink omhoog, voorzitter Hastings treedt af

Economie
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 22:42
LOS GATOS (ANP) - Streamingdienst Netflix heeft in het eerste kwartaal flink meer winst geboekt dan een jaar eerder, mede geholpen door prijsverhogingen en klantengroei. Daarnaast maakte Netflix bekend dat voorzitter en medeoprichter Reed Hastings in juni aftreedt. Hij stelt zich niet beschikbaar voor herverkiezing.
De nettowinst van Netflix kwam uit op bijna 5,3 miljard dollar, tegen 2,9 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg met 16 procent tot 12,2 miljard dollar. Netflix meldt geen kwartaalcijfers over de groei van het aantal abonnees. Maar in het vierde kwartaal van vorig jaar steeg het aantal Netflix-abonnees naar 325 miljoen, tegenover 300 miljoen een jaar eerder.
Netflix had afgelopen kwartaal onder meer succes met de dramaserie Bridgerton. Daarnaast handhaafde het in het Californische Los Gatos gevestigde Netflix zijn omzetverwachting voor dit jaar. Daarbij wordt gerekend op een bedrag tussen de 50,7 miljard en 51,7 miljard dollar. Vorig jaar was de omzet ruim 45,1 miljard dollar.
POPULAIR NIEUWS

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

211630780_m

Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media

shutterstock_2674414387

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

210162395_m

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

ANP-447170092

'Grote doofpot' bij Belastingdienst: 64 miljoen bestanden duiken plots op, Omtzigt en Leijten zijn woedend

