Winst Netflix flink omhoog, voorzitter Hastings treedt af

LOS GATOS (ANP) - Streamingdienst Netflix heeft in het eerste kwartaal flink meer winst geboekt dan een jaar eerder, mede geholpen door prijsverhogingen en klantengroei. Daarnaast maakte Netflix bekend dat voorzitter en medeoprichter Reed Hastings in juni aftreedt. Hij stelt zich niet beschikbaar voor herverkiezing.

De nettowinst van Netflix kwam uit op bijna 5,3 miljard dollar, tegen 2,9 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg met 16 procent tot 12,2 miljard dollar. Netflix meldt geen kwartaalcijfers over de groei van het aantal abonnees. Maar in het vierde kwartaal van vorig jaar steeg het aantal Netflix-abonnees naar 325 miljoen, tegenover 300 miljoen een jaar eerder.

Netflix had afgelopen kwartaal onder meer succes met de dramaserie Bridgerton. Daarnaast handhaafde het in het Californische Los Gatos gevestigde Netflix zijn omzetverwachting voor dit jaar. Daarbij wordt gerekend op een bedrag tussen de 50,7 miljard en 51,7 miljard dollar. Vorig jaar was de omzet ruim 45,1 miljard dollar.