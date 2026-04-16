IMF: oorlog raakt economieën in Midden-Oosten hard

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De oorlog in het Midden-Oosten raakt de economische groei van landen in de regio, onder meer doordat de Straat van Hormuz vrijwel volledig is afgesloten voor olie- en gastankers. Bovendien zijn energiefaciliteiten beschadigd door aanvallen en het vliegverkeer rond de Perzische Golf is ernstig ontregeld. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vooral Qatar, Irak en Iran worden hard geraakt.

Het IMF verwacht dat de economie van Qatar, een van 's werelds grootste exporteurs van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), dit jaar met 8,6 procent zal krimpen. Voor Irak wordt nu een krimp van 6,8 procent verwacht en voor Iran een krimp van 6,1 procent, aldus het fonds.

De twee grootste economieën van de Golfregio, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, laten nog wel groei zien, maar fors minder sterk dan eerder gedacht. Het IMF voorziet voor die twee landen een groei in 2026 van 3,1 procent. Zij hebben alternatieven om de Straat van Hormuz te omzeilen via andere exportroutes voor olie en gas.