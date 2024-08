Beurzen New York eindigen fors hoger, Starbucks schiet omhoog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met aanzienlijke winsten gesloten. Bij beleggers overheerste optimisme over afkoelende inflatie. Cijfers over de prijzen die fabrikanten in de Verenigde Staten vragen wezen op minder sterke prijsstijgingen. Ook was er veel aandacht voor koffieketen Starbucks, die bijna een kwart meer waard werd op de beurs na de aankondiging van een nieuwe topman.

De producentenprijzen in de VS stegen vorige maand minder hard dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin tekenen dat de inflatie daalt, waardoor de Federal Reserve nog meer bewijs heeft dat het tijd is de rente te verlagen. Woensdag verschijnen nieuwe cijfers over de inflatie in 's werelds grootste economie

De S&P 500 won 1,7 procent tot 5434,43 punten. De Dow-Jonesindex steeg 1 procent tot 39.765,64 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq eindigde 2,4 procent hoger op 17.187,61 punten.

Starbucks won 24,5 procent aan beurswaarde. Het bedrijf stelde Brian Niccol aan als nieuwe topman, die daarmee Laxman Narasimhan vervangt. Onder Narasimhan slaagde de koffieketen er niet in problemen met dalende verkoopcijfers het hoofd te bieden. Na tijden van sterke prijsstijgingen laten meer consumenten de geprijsde koffie vaker links liggen en ook de economische tegenspoed in China speelt Starbucks parten. Niccol komt over van restaurantketen Chipotle, waar hij zorgde voor een ommekeer na moeizame jaren.