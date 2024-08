Minister VS keurt wapendeal van ruim 20 miljard aan Israël goed

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft toestemming gegeven voor een omvangrijke wapendeal met Israël. Het gaat om de verkoop van gevechtsvliegtuigen en ander wapentuig voor meer dan 20 miljard dollar (18 miljoen euro).

Blinken keurde onder meer de mogelijke verkoop goed van tientallen F-15IA-toestellen en bijbehorende apparatuur. Daar is een bedrag mee gemoeid van ongeveer 19 miljard dollar. Die toestellen kunnen pas over enkele jaren worden geleverd.

Israël wil ook tankmunitie en militaire voertuigen aanschaffen voor respectievelijk 774 miljoen dollar en 583 miljoen dollar. De projectielen kunnen vrijwel onmiddellijk worden verscheept, verwacht het Pentagon.

Nauwe banden

De VS en Israël hebben nauwe banden, maar er waren de afgelopen tijd ook spanningen door de Israëlische militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook. Daar vielen volgens Palestijnse autoriteiten bijna 40.000 doden, voornamelijk burgers.

De Amerikaanse regering besloot eerder dit jaar bepaalde zware bommen voorlopig niet te leveren vanwege de zorgen over burgerdoden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verweet de Amerikanen later in een video op sociale media "wapens achter te houden".