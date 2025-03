Beurzen New York eindigen wisselvallige sessie licht hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten de handel uitgegaan, na aanzienlijke winsten een dag eerder. Toen overheerste het optimisme over mogelijk mildere handelsmaatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Beleggers leken te weifelen. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 42.587,50 punten, na eerder op verlies te hebben gestaan. De S&P 500-index won 0,2 procent tot 5776,65 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 18.271,86 punten.

De markten verwerkten onder andere cijfers die wezen op een fikse daling van het consumentenvertrouwen in maart in de Verenigde Staten. Daarnaast ging de aandacht uit naar onderhandelingen over een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne in de Zwarte Zee. Het Witte Huis meldde dat de strijdende landen een akkoord hadden bereikt, maar het Kremlin stelt een versoepeling van sancties tegen Rusland als voorwaarde.

Ook blijven beleggers op hun hoede voor mogelijk escalerende handelsconflicten tussen de VS en belangrijke handelspartners. Zo weersprak Trump mediaberichten waarin stond dat er geen specifieke heffingen op auto's of farmaceutische producten zouden komen. Ook dreigde hij met hoge importheffingen voor landen die olie en gas kopen uit Venezuela, iets wat vooral China kan raken.

Aandelen van Trump Media sloten bijna 9 procent hoger. Trumps socialmediabedrijf achter het platform Truth Social kondigde aan financiële producten op de markt te zetten met een cryptobedrijf.

Taxiapp Lyft wist de aandacht ook op zich gericht. Persbureau Bloomberg meldde dat een activistische belegger, Engine Capital, een belang heeft genomen in het bedrijf en aanstuurt op maatregelen die de waarde van Lyft-aandelen kunnen stuwen. Het bedrijf werd ruim 2 procent meer waard.

De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 69,14 dollar. Brentolie won 0,2 procent tot 73,13 dollar per vat. De euro was 0,2 procent minder waard op 1,0739 dollar.