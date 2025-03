Boeing moet in juni voor de rechter komen om crashes met 737 MAX

FORT WORTH (ANP/AFP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat vliegtuigfabrikant Boeing op 23 juni terecht moet staan in een strafzaak over twee crashes met zijn 737 MAX-toestellen in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Het concern was in gesprek met justitie in de Verenigde Staten over een akkoord waarbij Boeing schuld zou bekennen aan fraude. Maar de rechter heeft een deadline voor zo'n overeenkomst, die viel op 11 april, geschrapt.

Het is niet direct duidelijk waarom de rechter in Texas die deadline heeft geschrapt. Boeing ging er in juli mee akkoord om schuld te bekennen in een nieuwe deal met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De vliegtuigbouwer gaf toen toe voorwaarden uit een eerdere schikking over de ongelukken niet te hebben nageleefd, wat de weg opende voor strafrechtelijke vervolging.

In 2021 gaf Boeing toe de Amerikaanse luchtvaartautoriteit te hebben misleid over een haperend systeem dat een grote rol speelde bij de twee crashes in Indonesië en Ethiopië. In een schikking van 2,5 miljard dollar beloofde het bedrijf de eigen werkwijzen te verbeteren. Maar vorig jaar kwamen meerdere schandalen aan het licht waarbij personeel van Boeing het niet zo nauw nam met maatregelen die de veiligheid van vliegtuigen moeten garanderen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en Boeing bereikten in december een nieuw akkoord over een schuldbekentenis, maar een Texaanse rechtbank verwierp dat schikkingsvoorstel.

Een woordvoerder van Boeing zegt dat het bedrijf met aanklagers blijft praten over "een passende oplossing voor deze kwestie." Het ministerie van Justitie wilde niet inhoudelijk reageren.