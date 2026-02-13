Beurzen New York gaan met kleine uitslagen lang weekend in

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen gesloten na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street hebben een lang weekend voor de boeg, want op maandag is de Amerikaanse beurshandel dicht voor President's Day.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot van de handelsdag een plusje van 0,1 procent op 49.500,93 punten. De brede S&P 500 steeg licht tot 6836,17 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 22.546,67 punten. Op donderdag werden nog verliezen tot 2 procent op de koersenborden gezet.

De aandacht van handelaren ging onder meer uit naar cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. De consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld stegen in januari met 2,4 procent op jaarbasis, wat iets minder sterk is dan verwacht. In december bedroeg de inflatie nog 2,7 procent. Bij een afzwakkende inflatie heeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente verder te verlagen.

Airbnb

Bij de bedrijven stond Applied Materials in de belangstelling met een koersstijging van ruim 8 procent. De grootste fabrikant van chipapparatuur in de VS presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht en kwam met een sterke verwachting voor het lopende kwartaal.

Vakantiewoningverhuurplatform Airbnb was eveneens in trek met een plus van 4,7 procent. De omzet viel in het afgelopen kwartaal hoger uit dan verwacht door een toename van het aantal overnachtingen en hogere prijzen. Coinbase Global werd 16,5 procent hoger gezet. De cryptobeurs zag de omzet in het afgelopen kwartaal iets harder dalen dan voorzien, maar de winst viel wel hoger uit.

Pinterest

Rivian Automotive was ook een uitblinker met een koerssprong van 26,6 procent. De elektrische vrachtwagenfabrikant leed in het vierde kwartaal van 2025 minder verlies dan gevreesd. Ook verwacht het bedrijf dit jaar flink meer trucks te leveren dan in 2025.

De cijfers van het socialemediabedrijf Pinterest vielen juist zwakker uit dan verwacht en het aandeel kelderde bijna 17 procent.