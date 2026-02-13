Griekspoor buigt in Rotterdam voor oud-winnaar Auger-Aliassime

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de laatste vier te bereiken van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De als zevende geplaatste Nederlander boog in twee sets voor de Canadese topspeler Félix Auger-Aliassime: 6-7 (2) 2-6.

Griekspoor kon in de eerste set goed mee dankzij sterk serveren. Het kwam aan op een tiebreak en daarin was de Canadese nummer 6 van de wereld ineens een stuk beter: 7-2. De Canadees, die het toernooi in Rotterdam in 2022 won, brak Griekspoor in de eerste game van de tweede set. De Noord-Hollander vroeg bij een 3-2-achterstand een medische time-out aan om zijn schouder te laten behandelen. Hij kon daarna de partij uitspelen, maar bood geen echte tegenstand meer. Auger-Aliassime brak Griekspoor nog een keer en maakte het af op eigen service.

De Canadees stuit in de halve finale op de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Jaume Munar en de Kazach Aleksander Boeblik.

"Het was een matige wedstrijd van mijn kant", zei Griekspoor in het flashinterview bij Ziggo Sport. "Ik was zoekende in de eerste set, ik bewoog matig, het lichaam werkte niet mee. Na die vroege break kwam hij los, maar ik gaf hem wel de ruimte. Ik had me voorgenomen te genieten en op zoek te gaan naar mijn goede tennis, maar dat is niet gelukt. Er zat ook een stukje vermoeidheid in."