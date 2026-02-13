Man die agenten met mes aanviel in Parijs overleden

PARIJS (ANP/AFP/BELGA) - De man die vrijdagavond in Parijs werd neergeschoten toen hij agenten met een mes bedreigde, is aan zijn verwondingen bezweken. Dat meldt het Franse openbaar ministerie voor terrorismebestrijding.

De man, Brahim Bahrir, werd in 2013 nog in België tot zeventien jaar cel veroordeeld voor agressie tegen agenten. In 2015 werd hij aan Frankrijk uitgeleverd, waar hij in december vrijkwam, aldus persbureau Belga.

Bahrir viel vrijdag om nog onbekende redenen een agent van de muziekkapel aan, aldus minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. Dat gebeurde tijdens de ceremonie voor het opnieuw aansteken van de eeuwige vlam ter ere van de onbekende soldaat bij het monument uit de napoleontische tijd, bij de Arc de Triomphe.

De agent die met het mes werd bedreigd, raakte lichtgewond. Een andere agent vuurde daarop zijn dienstwapen af om de aanvaller te stoppen. De Franse president Emmanuel Macron bedankte de agenten die door hun snelle optreden "deze terreuraanslag hebben gestopt".