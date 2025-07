Beurzen New York gemengd na rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente opnieuw onveranderd te laten, ondanks herhaalde oproepen van president Donald Trump voor een verlaging. Daarnaast waren er weer veel bedrijfsresultaten, waaronder van Starbucks, Booking Holdings en Harley-Davidson.

De Fed hield de rente zoals verwacht onveranderd op 4,25 tot 4,50 procent, al waren er wel twee voorstanders bij de centrale bank voor een verlaging. De Fed stelde dat de economische activiteit in de eerste helft van dit jaar wat is afgezwakt, maar dat de arbeidsmarkt solide blijft. De inflatie blijft op een "enigszins" verhoogd niveau, aldus de centrale bank.

Mogelijk verlaagt de Fed in september wel de rente. Voorzitter Jerome Powell zei in een persconferentie dat de centrale bank in een "goede positie" verkeert en dat er nog geen besluit voor september is genomen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 44.461,28 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 6362,90 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 21.129,68 punten.

Beleggers bogen zich daarnaast ook over nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo maakte loonstrookverwerker ADP bekend dat er in het Amerikaanse bedrijfsleven in juli 104.000 banen zijn bijgekomen. Dat was meer dan verwacht. Ook werd bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal is gegroeid, na een krimp in het eerste kwartaal.

Starbucks werd licht lager gezet. De internationale koffieketen verkocht afgelopen kwartaal opnieuw minder koffie en snacks, maar de omzet viel desondanks hoger uit dan verwacht. Starbucks kampt al langer met dalende verkopen, onder meer doordat klanten minder besteden na prijsverhogingen en lange wachttijden.

Booking Holdings werd 0,4 procent duurder. Het moederbedrijf van Booking.com profiteerde in het tweede kwartaal opnieuw van een sterke vraag naar overnachtingen en reizen. Wel waarschuwde het bedrijf voor de "toegenomen onzekerheid in de geopolitieke en macro-economische omgeving".

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson sprong ruim 13 procent omhoog. Bij de cijfers werd gemeld dat het bedrijf een deal heeft gesloten over de verkoop van een belang in zijn financieringstak aan investeringsmaatschappijen. Met die opbrengst gaat Harley-Davidson onder meer schulden aflossen.