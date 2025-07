Facebook-moeder Meta boekt flink meer winst en omzet

MENLO PARK (ANP) - Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, heeft in het afgelopen kwartaal flink hogere resultaten behaald. Dat maakte Meta na het slot van de beurshandel in New York bekend.

De nettowinst steeg met 36 procent tot 18,3 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. De omzet van het in het Californische Menlo Park gevestigde Meta klom met 22 procent tot 47,5 miljard dollar. Dat is vooral te danken aan hogere inkomsten uit advertenties. Topman Mark Zuckerberg sprak van een sterk kwartaal voor het socialemediaconcern.

Meta verwacht voor het lopende kwartaal een omzet van 47,5 miljard tot 50,5 miljard dollar, wat meer is dan analisten hadden verwacht.

AI

Meta is daarnaast fors aan het investeren in kunstmatige intelligentie (AI) in de concurrentiestrijd met bijvoorbeeld ChatGPT-maker OpenAI en Google in de ontwikkeling van taalmodellen en chatbots. Het concern trekt in totaal dit jaar nu 66 miljard tot 72 miljard dollar uit voor AI-investeringen.

Op Wall Street vielen de cijfers en verwachtingen goed, want in de handel nabeurs ging het aandeel Meta hard omhoog.