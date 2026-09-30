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Beurzen New York hoger na meevallend Amerikaans inflatiecijfer

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag hoger van start, geholpen door een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De zogeheten kerninflatie, exclusief voedsel en energie, steeg in augustus met 3 procent. Economen hadden gerekend op een stijging van 3,3 procent.
Ook kregen beleggers cijfers van loonstrookverwerker ADP over de groei van de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven te verwerken. Het aantal banen bij Amerikaanse bedrijven groeide in september sterker dan verwacht, waarmee de arbeidsmarkt zich heeft gestabiliseerd. Het aantal werknemers bij bedrijven nam met 90.000 toe, meer dan economen hadden verwacht.
De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent hoger op 51.421 punten. De S&P 500, de index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen, won 0,3 procent tot 7694 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent omhoog tot 26.928 punten.
De beurshandel kreeg ook steun van een lichte daling van de staatsrente. De afgelopen dagen stonden de beurzen juist onder druk door zorgen over een stijging van de inflatie en rentes.
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