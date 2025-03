Tennisser Griekspoor meldt zich af voor toernooi Miami

MIAMI (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor neemt niet deel aan het masterstoernooi van Miami. De Nederlander heeft nog te veel last van een enkel waaraan hij zich vorige week in Indian Wells blesseerde. "Ik had daar al twijfels over mijn deelname aan Miami, maar hoopte dat het met een paar dagen rust beter zou worden", vertelde hij woensdag voor de camera van Ziggo Sport.

Griekspoor zou donderdag in de eerste ronde de Argentijn Tomas Martin Etcheverry treffen. De Noord-Hollander bereikte afgelopen week in Indian Wells de kwartfinales nadat hij onder anderen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev had uitgeschakeld.