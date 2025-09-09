Israël roept op tot evacuatie van heel Gaza-Stad

GAZA-STAD (ANP/DPA/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft voor het eerst opgeroepen tot de evacuatie van heel Gaza-Stad. De honderdduizenden inwoners moeten volgens een evacuatiebevel via een kustroute vertrekken naar al-Mawasi in het zuiden.

Eerder werden mensen in specifieke gebieden in Gaza-Stad opgeroepen te vertrekken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu riep inwoners maandag op om te vertrekken vanwege een geplande Israëlische aanval. Een legerwoordvoerder zegt dinsdag dat "de IDF vastbesloten is Hamas te verslaan en met grote kracht zal opereren in Gaza-Stad, net als in de rest van Gaza".

Israël heeft zijn bombardementen opgevoerd ter voorbereiding van een operatie om Gaza-Stad in te nemen, ondanks internationale oproepen om de oorlog te beëindigen. Zo werden de afgelopen dagen hoge gebouwen verwoest. Volgens de lokale autoriteiten gingen de luchtaanvallen op Gaza-Stad in de nacht van maandag op dinsdag door.