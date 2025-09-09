ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël roept op tot evacuatie van heel Gaza-Stad

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 9:11
anp090925061 1
GAZA-STAD (ANP/DPA/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft voor het eerst opgeroepen tot de evacuatie van heel Gaza-Stad. De honderdduizenden inwoners moeten volgens een evacuatiebevel via een kustroute vertrekken naar al-Mawasi in het zuiden.
Eerder werden mensen in specifieke gebieden in Gaza-Stad opgeroepen te vertrekken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu riep inwoners maandag op om te vertrekken vanwege een geplande Israëlische aanval. Een legerwoordvoerder zegt dinsdag dat "de IDF vastbesloten is Hamas te verslaan en met grote kracht zal opereren in Gaza-Stad, net als in de rest van Gaza".
Israël heeft zijn bombardementen opgevoerd ter voorbereiding van een operatie om Gaza-Stad in te nemen, ondanks internationale oproepen om de oorlog te beëindigen. Zo werden de afgelopen dagen hoge gebouwen verwoest. Volgens de lokale autoriteiten gingen de luchtaanvallen op Gaza-Stad in de nacht van maandag op dinsdag door.
Vorig artikel

Carlos Alcaraz is nóg beter geworden: 5 redenen waarom hij nu echt het mannentennis domineert

Volgend artikel

Beurzen reageren gelaten op val Franse regering, AEX licht hoger

POPULAIR NIEUWS

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

145340906_m

Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

ANP-523489173

Gen Z neemt hun ouders mee naar sollicitatiegesprekken (en experts vinden dat een slecht idee)

ANP-452281857

Waarom jongeren tegenwoordig zo ongelukkig zijn volgens een expert bij CNN