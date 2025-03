OOSTERHOUT (ANP) - Bij schietincidenten in Oosterhout is vrijdagmiddag zeker een persoon om het leven gekomen, meldt de politie. Volgens een woordvoerder is er op twee plekken in Noord-Brabantse plaats geschoten, rond 16.00 uur.

Over het aantal gewonden is nog geen duidelijkheid. Eerder meldde een politiewoordvoerder dat er "zeker twee" mensen gewond waren geraakt.

Over de toedracht is nog niets bekend. De politie heeft nog niemand aangehouden.