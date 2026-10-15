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Beurzen Zuid-Korea en Japan onderuit door uitverkoop chipaandelen

Economie
door anp
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SEOUL/TOKIO (ANP) - De beurzen in Zuid-Korea en Japan zijn donderdag hard onderuitgegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop na de forse koersverliezen in de Amerikaanse chipsector op woensdag. De chipaandelen zijn dit jaar sterk in waarde gestegen dankzij de grote vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).
Beleggers vragen zich echter af of de door AI gedreven rally niet te ver en te snel is gegaan en of de hoge koerswaarderingen wel houdbaar zijn, nu de investeringen in AI-infrastructuur blijven toenemen. Ook laaiden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. Het vooruitzicht van hogere leenkosten remt de vraag naar risicovollere beleggingen af.
De Kospi in Seoul kelderde 7 procent. Op de Zuid-Koreaanse beurs werd de handel twintig minuten stilgelegd door de grote verkoopdruk. Chipbedrijven als Samsung en SK Hynix raakten 9 en 10 procent kwijt. De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt ruim 4 procent lager. Japanse chipbedrijven als Kioxia en Advantest kelderden 10 en 14 procent.
Ook de andere Aziatische beurzen gingen omlaag. De Taiwanese Taiex verloor meer dan 3 procent. De grote Taiwanese chipfabrikant TSMC hield het verlies beperkt tot 2 procent, na beter dan verwachte kwartaalresultaten van het bedrijf. TSMC, een belangrijke klant van de chipmachines van ASML, boekte voor het zesde kwartaal op rij een recordwinst door de sterke wereldwijde vraag naar chips voor AI-toepassingen. De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden 1,3 en 1,9 procent. Ook de Europese beurzen stevenen af op een lagere opening.
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