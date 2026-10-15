Organisaties eind november tegenover Meta in kort geding om bril

AMSTERDAM (ANP) - De Consumentenbond, Offlimits en The Firewall staan op 26 november tegenover socialmediabedrijf Meta in de rechtbank van Amsterdam. Dat hebben de belangenorganisaties donderdag bekendgemaakt. De drie Nederlandse organisaties eisen in een kort geding dat Meta stopt met de verkoop van de Meta-bril zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt.

De Consumentenbond, Offlimits en The Firewall hadden afzonderlijk Meta gesommeerd om de verkoop te stoppen. De belangenorganisaties trekken inmiddels samen op en hebben de rechtbank Amsterdam verzocht om de zaken gezamenlijk te behandelen.

De Consumentenbond heeft Meta gevraagd om aanpassingen te doen aan de bril, omdat deze de privacywet zou schenden. Offlimits en The Firewall eisen dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat de verkochte brillen door Meta worden aangepast. Uit een reactie van Meta is voor de organisaties duidelijk geworden dat Meta de brillen niet vrijwillig uit het schap gaat halen.